مصر ترد على الشكوى التي قدمتها قطر لمجلس الأمن

ردت مصر على الشكوى التي قدمتها ضدها قطر في مجلس الأمن، وتتهمها فيها باستغلال عضويتها في المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة.

© AFP 2017/ FETHI BELAID مصر: تنفيذ المطالب شرط إعادة العلاقات مع قطر

وأوضحت مصر بأن "قطر لا تفهم التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تفرض عليهم كشف الممارسات والأنشطة القطرية التي تقدم الدعم المالي والأيديولوجي للجماعات الإرهابية"، مضيفة أن "السجل القطري معروف للجميع بدعم الإرهاب".

القاهرة — سبوتنيك. وقال مندوب مصر بالأمم المتحدة، عمرو أبو العطان في كلمته ردا على الشكوى القطرية "من الطبيعي أن لا تتفهم قطر التي تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدولة سياسية لها، التزامات الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومن بينهم مصر وفقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وأن ذلك يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة قطر التي تقدم الدعم المالي والأيديولوجي للجماعات الإرهابية".

وأضاف أبو العطا، "سجل كل دولة معروف في مجال مكافحة الإرهاب أو دعمه، والجميع يعرف ويدرك السجل المعروف لقطر في دعم الإرهاب، سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا وغيرها من الدول، وهو ما أبرزته تقارير صادرة عن فريق خبراء لجنة عقوبات ليبيا والتي سبق عرضها على مجلس الأمن".