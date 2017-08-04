مقاتلة "سو-35" تحول "الدواعش" إلى غبار (فيديو)

قام المراسلون الحربيون في سوريا بنشر فيديو فريد من نوعه، يظهر المقاتلة الروسية "سو-35" وهي تقوم بتدمير كامل لآلية مدرعة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وتحولها إلى غبار.

كما يظهر الفيديو المقاتلة الروسية وهي تقوم برصد سيارة الإرهابيين في مدينة السخنة التابعة لمحافظة حمص السورية، وبعدها تقوم بتدميرها بالكامل، حيث تبين في نهاية الفيديو انفجار الذخيرة التي كانت تحملها السيارة وتطاير النيران منها.