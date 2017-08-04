13 قتيلا بغارات التحالف على منزل في صعدة

ارتفعت حصيلة قتلى غارات طيران التحالف العربي، اليوم الجمعة، على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية إلى 13 قتيلاً

© AP Photo/ Ariel Schalit, File العثور على حطام طائرتي استطلاع للتحالف قرب صنعاء

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر محلي في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" إنه "تم انتشال جثث 13 قتيلا بينهم 6 أطفال من تحت ركام منزل استهدفه طيران التحالف اليوم الجمعة 4 أغسطس/ آب، في منطقة محضة بمديرية الصفراء".

وكان طيران التحالف قد استهدف أيضاً بغارة سيارة في منطقة بركان بمديرية رازح، أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 10، فيما قتل يمنيان وجرح اثنان آخران في ذات المديرية بفتح قوات الجيش السعودي نيران رشاشتهم على ذات المديرية في الشريط الحدودي.

كما تحطمت طائرتا استطلاع تابعتين للتحالف العربي، اليوم الجمعة، شمال شرقي صنعاء وسط اليمن.