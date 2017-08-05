الطيران الحربي السوري يقضي على أعداد كبيرة من إرهابيي "داعش" في ريف حماة الشرقي

© REUTERS/ Mohamed Azakir الطيران السوري ينفذ غارات متتالية على مواقع المسلحين في جرود عرسال

استهدف الطيران الحربي السوري، اليوم السبت 5 أغسطس/ آب، عددا من مواقع تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في ريف حماة الشرقي.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن الطيران الحربي السوري قضى على أعداد كبيرة من إرهابيي "داعش" جنوب غرب السخنة، وخطملو بريف حمص الشرقي، وجنى العلباوي وأبو جنايا وأبو جبيلات في ريف حماة الشرقي.

وتابع المصدر قائلا "سلاح الجو السوري دمر أيضا مقرات وآليات مزودة برشاشات وعربات قتالية تابعة لداعش في الخميسية والجابر وسالم الحماد ومعدان والنميصة بريف الرقة الجنوبي".

كما دمرت وحدات من الجيش العربي السوري بإسناد من سلاح الجو تجمعات وتحركات لتنظيم "داعش" الإرهابي، على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور.

وأفاد مراسل "سانا" في دير الزور بأن وحدة من الجيش قضت على كامل أفراد مجموعة إرهابية من تنظيم "داعش"، حاولت الهجوم على النقاط العسكرية المتقدمة في منطقة المقابر.

وأشار المراسل إلى أن سلاح الجو السوري نفذ سلسلة غارات على مقرات وتجمعات ونقاط تحصين لتنظيم "داعش" في مناطق تلة بروك ومعبر الكنامات والمقابر وتلة علوش، ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين بين إرهابييه وتدمير آليات له.