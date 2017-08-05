طيران التحالف الدولي يقصف المشفى الوطني في الرقة "بالقنابل الفسفورية"

اتهمت نائب مدير فرع الهلال الأحمر السوري في الرقة، دينا الأسعد، التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بقصف مبنى المشفى الوطني في المدينة، ليلة الخميس الماضي، بالقنابل الفسفورية.

© REUTERS/ Goran Tomasevic التحالف الدولي يقصف مستشفى ومدرسة في غرب العراق

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن الأسعد قولها، إن المشفى تعرض أيضا للقصف بأكثر من 20 قذيفة استهدفت مولدات الكهرباء وسيارات المشفى وأقسامه الداخلية، حسب قولها.

وأشارت الأسعد إلى أن المشفى يخدم أكثر من 100 ألف شخص في المدينة.

وطالبت الأسعد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل لوقف ما وصفته بـ"استهداف التحالف الدولي ومجموعات "قسد" المرافق العامة والبنى التحتية للمدينة".

بدوره أكد مدير فرع الهلال الأحمر السوري في الرقة فواز العساف، لـ"سانا"، أن قوات التحالف دمرت أكثر من 65 منشأة حكومية أهمها معمل السكر في الرقة.

وأشار العساف إلى أن القصف طال المدارس والأفران والمصارف والأسواق، التي وصفها بأنها أصبحت خالية من البضائع والمتسوقين.