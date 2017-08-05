المبعوث الأممي إلى ليبيا: بعثة الأمم المتحدة ستعود تدريجيا إلى طرابلس

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم السبت 5 أغسطس/آب، عودة بعثة الأمم المتحدة تدريجيا إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وقال سلامة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي في طرابلس إن "بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أرغمت على مغادرة طرابلس في 2014، ويسرني إبلاغ حكومة الوفاق اليوم بعودتها تدريجيا إلى طرابلس".

وأضاف سلامة أنه "يسرني أن نكون بجانب الشعب الليبي ونريد إبلاغكم أننا هنا مع الأخوة الليبيين، لتكون الأشهر المقبلة سنة استتبات واستقرار لليبيا المستقلة الواحدة".