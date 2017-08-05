القوات البحرية الليبية تنقذ 505 مهاجرين خلال 24 ساعة

وأضاف البيان أن "عملية الضبط والإنقاذ تمت على مسافة 9 أميال شمال صبراتة".
وفي بيان آخر للمكتب، قالت البحرية "تمكنت، صباح الجمعة 4 آب/ أغسطس، دورية من نقطة مصراتة لحرس السواحل القطاع الأوسط من إنقاذ 43 مهاجراً غير شرعي من جنسيات عربية (ليبيا، سوريا، المغرب)، وباكستانية".
وأشار البيان أن المهاجرين "تم توجيههم إلى نقطة مصراتة لحرس السواحل وبعد تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مصراتة".
وأشارت القوات البحرية، أنها قامت أيضا بإنقاذ 128 مهاجرا، يوم الخميس الماضي، من جنسيات مختلفة من بينهم 7 ليبيين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)