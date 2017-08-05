القوات البحرية الليبية تنقذ 505 مهاجرين خلال 24 ساعة

أعلنت القوات البحرية الليبية، عن إنقاذ 505 مهاجرين غير شرعيين، أمس الجمعة، في القطاعين الأوسط والغربي من السواحل الليبية.

© REUTERS/ Ismail Zitouny القوات الليبية تحرر 13 أسيرا أجنبيا من الإرهابيين في سرت

القاهرة — سبوتنيك. قال مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية في بيان اليوم "تمكنت، فجر الجمعة 4 آب/ أغسطس، دورية من نقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل القطاع الغربي من إنقاذ 462 مهاجراً غير شرعي من جنسيات ليبية ومغربية وتونسية وجزائرية وسودانية وسورية وأفريقية مختلفة".

وأضاف البيان أن "عملية الضبط والإنقاذ تمت على مسافة 9 أميال شمال صبراتة".

وفي بيان آخر للمكتب، قالت البحرية "تمكنت، صباح الجمعة 4 آب/ أغسطس، دورية من نقطة مصراتة لحرس السواحل القطاع الأوسط من إنقاذ 43 مهاجراً غير شرعي من جنسيات عربية (ليبيا، سوريا، المغرب)، وباكستانية".

وأشار البيان أن المهاجرين "تم توجيههم إلى نقطة مصراتة لحرس السواحل وبعد تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مصراتة".

وأشارت القوات البحرية، أنها قامت أيضا بإنقاذ 128 مهاجرا، يوم الخميس الماضي، من جنسيات مختلفة من بينهم 7 ليبيين.