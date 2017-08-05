حقيقة اقتحام القوات الخاصة الكويتية لأحد المساجد

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت 5 أغسطس/ آب، حقيقة اقتحام وحدة من القوات الخاصة التابعة لها أحد المساجد في منطقة شرقي البلاد.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أشارت إلى أن القوات الخاصة الكويتية قد اقتحمت أحد المساجد شرقي البلاد، بحثا عن مطلوبين، واعتقلت أحد الأشخاص.

ولكن الداخلية الكويتية نفت تلك التقارير، مشيرة إلى أنه لم تتحرك القوات الخاصة ولم تحدث عملية اقتحام، ولم يتم اعتقال أي شخص.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي: "إن ما حدث هو قيام الأجهزة الأمنية المختصة بزيارة تفقدية للمسجد، بعد التنسيق مع المشرف المسؤول عنه للتعرف على أي ملاحظات وتداركها في إطار المراجعة الدورية من جانب الأجهزة الأمنية المعنية لدور العبادة والمنشآت الحيوية والمهمة، وفي نطاق التدابير الاحترازية الأمنية المقررة، لضمان أمن دور العبادة وسلامة روادها، وهو اختصاص أصيل للمؤسسة الأمنية، وجزء لا يتجزأ من واجباتها.

وتابع البيان قائلا

"هذه الاحترازات الأمنية، لا تقتصر على هذا المسجد فقط، بل تمت بجميع دور العبادة والمرافق الحيوية في دولة الكويت".

ومضت الوزارة قائلة "وكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري، قام بزيارات تفقدية لمثل هذه المواقع، وبصفة دورية ودائمة، وأن التدابير الأمنية تخضع لإشرافه الكامل، كما تقوم القيادات الأمنية المعنية بزيارات مماثلة، كلٌّ في نطاق اختصاصه".