رئيس تيار الغد السوري: التواصل مع روسيا هو أقصر الطرق للتوصل إلى حل في سوريا

أكد رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا، اليوم السبت 5 أغسطس/آب، أن فصيله وجد بعد البحث أن أقصر طريق للتوصل إلى حل في سوريا هو التواصل مع الطرف الروسي.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy فلكي كندي يتوقع انفتاحا اقتصاديا سوريا وأفراحا تحل على سوريا

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجربا في مؤتمر صحفي من القاهرة لإعلان تفاصيل اتفاقي الغوطة الشرقية وحمص:

إن بعد البحث وجدنا أن أقصر الطرق للتوصل إلى حل في سوريا هو التواصل مع الطرف الروسي.

وأضاف الجربا:

اختيار مصر كمضيف كان طبيعيًا لعدم وجود خصومة بين مصر وأي من الأطراف، فضلًا عن علاقة الثقة المتبادلة بينها وبين روسيا.