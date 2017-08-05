سر اختيار مصر للوساطة في اتفاقي الغوطة الشرقية وحمص

كشف رئيس "تيار الغد السوري" أحمد الجربا، اليوم السبت 5 أغسطس/ آب، في مؤتمر صحفي من القاهرة، لإعلان تفاصيل اتفاقي الغوطة الشرقية وحمص، عن سر اختيار مصر للوساطة في هذين الاتفاقين.

© AFP 2017/ مصر ترد على الشكوى التي قدمتها قطر لمجلس الأمن

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجربا في المؤتمر الصحفي:

اختيار مصر كمضيف كان طبيعيا لعدم وجود خصومة بين مصر وأي من الأطراف، فضلا عن علاقة الثقة المتبادلة بينها وبين روسيا.

وأضاف الجربا:

اتفاقات وقف إطلاق النار برعاية مصرية يخلق توازنا مع أستانا التي يغيب عنها العنصر العربي بشكل تام.

وأضاف:

هناك غياب عربي كامل في أستانا، الآن بعد توقيع الاتفاقات برعاية مصرية أصبح هناك توازنا وحضورا عربيا.

في السياق ذاته، أكد رئيس "تيار الغد السوري" أحمد الجربا، أن فصيله وجد بعد البحث أن أقصر طريق للتوصل إلى حل في سوريا هو التواصل مع الطرف الروسي.