إدلب قد تكون المحطة التالية لاتفاق التهدئة في سوريا

رجح عضو الأمانة العامة لتيار "الغد السوري"، قاسم الخطيب، أن تكون إدلب هي المحطة التالية للتهدئة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في ريف حمص الشمالي.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الخطيب في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أتصور أن الخطوة المقبلة ستكون التوصل لتهدئة في إدلب، وسنحاول قدر طاقتنا وبالتعاون مع الجهود المصرية والروسية أن تكون إدلب هي المحطة التالية لاتفاق التهدئة في ريف حمص الشمالي".

وأضاف الخطيب أنه من المتوقع أن يزور رئيس تيار الغد السوري، أحمد الجربا، موسكو قريبا، موضحا أنه لم يجري تحديد موعد للزيارة بعد، قائلا "لكن أتوقع أن تجري قريبا، فأغلب مفاتيح القضية السورية في موسكو".

هذا وكان الناطق الرسمي باسم "تيار الغد السوري"، منذر أقبيق، قد قال في تصريح لـ"سبوتنيك" في 22 حزيران/ يونيو الماضي، أن تيار الغد يعمل "على عقد مؤتمر آخر أيضا في القاهرة قبل نهاية هذه السنة" لبحث مسألة الدستور السوري المقبل، ليشمل هذا المؤتمر عدداً كبيراً من الخبراء والجهات المعنية".