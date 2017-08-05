"غضب الفرات" تحرر حي الكريم شمال غرب مدينة الرقة

أعلنت حملة "غضب الفرات" التابعة لقوات "سوريا الديمقراطية" تحرير حي الكريم شمال غرب مدينة الرقة، شمال سوريا، وقتل 11 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

© AFP 2017/ Delil Souleiman حملة "غضب الفرات" تعلن بدء المعركة الكبرى لتحرير الرقة

وأكدت الحملة في بيان، اليوم السبت، إن مقاتليها "تمكنوا من تحرير حي الكريم الواقع شمال غرب مدينة الرقة، بعد معارك اندلعت منذ ليلة أمس الجمعة".

وذكر البيان أنه "حتى الآن قتل 11 إرهابيا إثر المعارك منذ مساء الأمس".

وكانت حملة "غضب الفرات" العسكرية التابعة "لقوات سوريا الديمقراطية"، أعلنت، في السادس من حزيران/يونيو الماضي، بدء المعركة الكبرى لتحرير مدينة الرقة من قبضة تنظيم "داعش".

فيما كانت "قوات سوريا الديمقراطية" أعلنت في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بدء حملة "غضب الفرات" العسكرية لتحرير محافظة الرقة من قبضة "داعش" الإرهابي.

وتمثل وحدات "حماية الشعب" وفصائل كردية العمود الفقري "لقوات سوريا الديمقراطية"، التي تواصل بدعم أميركي معارك تحرير مناطق شاسعة شمال البلاد من قبضة التنظيم الإرهابي.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية بدأت في 30 أيار/مايو الماضي إرسال معدات وأسلحة ثقيلة لقوات سوريا الديمقراطية، لشن حملة تحرير الرقة، التي كان أعلنها التنظيم الإرهابي عاصمة "دولة الخلافة" المزعومة في سوريا.