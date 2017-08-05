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19:14 05 أغسطس/ أب 2017
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    حرائق غابات - أرشيفية

    الحرائق تلتهم آلآف الأفدنة في تونس

    © REUTERS/ Stringer
    العالم العربي
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    قالت وزارة الفلاحة التونسية، اليوم السبت 5 آب/أغسطس، إن الحرائق التي تستعر في غابات البلاد الواقعة في شمال أفريقيا منذ نحو أسبوع أتت على حوالي 2000 هكتار، أي ما يزيد عن 4900 فدانًا.

    تونس
    © Sputnik. Valeriy Shustov
    مسؤول بريطاني يدعو السياح البريطانيين لدعم تونس
    ونقلت رويترز عن عمر الباهي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة في مؤتمر صحفي:

    سجلنا عدة حرائق في مناطق مختلفة من البلاد بلغت نحو 100 حريق تسببت في خسارة 2000 هكتار.

    وأضاف الباهي:

    الوضع ليس عاديا لأن معدل الخسارة السنوية يبلغ 1300 هكتار لكن بلغت هذه الفترة 2000 هكتار، هذه الحرائق غير معتادة لكنها ليست استثنائية مقارنة بعدد من البلدان مثل الجزائر وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وكندا من نشوب حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

    ويكافح رجال الإطفاء منذ أسبوع تقريبا للسيطرة على الحرائق التي اندلعت بشكل متزامن تقريبا في جبال محافظات جندوبة وبنزرت والكاف والقصرين وقفصة مما زاد الشكوك من أنها قد تكون حرائق متعمدة.

    وأشار الباهي إلى أنه تم القبض على عدة أشخاص بتهمة إشعال النيران وقال:

    تم إيقاف عددًا من الأشخاص ومن يثبت تورطه سنتعامل معه بصرامة شديدة.

    واضطرت السلطات لإجلاء عدد من العائلات التي تعيش في المناطق الجبلية بعين دراهم الواقعة في أقصى الشمال الغربي وفي سجنان بمحافظة بنزرت.

    وقال صالح القربي المتحدث باسم الديوان الوطني للحماية المدنية تم إجلاء 12 عائلة قبل أن يعودوا إلى منازلهم كما سجلنا تضرر 23 منزلا بمنطقة عين دراهم التابعة لمحافظة جندوبة.

    وأضاف:

    سجلنا بداية من 29 يوليو/تموز موجة من الحرائق اجتاحت ثماني محافظات، تمت السيطرة على أغلبها باستثناء أربعة حرائق في محافظات بنزرت وجندوبة وباجة والقصرين وتم تسخير كل الإمكانيات المتاحة لإخمادها.

    وقال القربي إن فرق الإطفاء تواجه صعوبات بسبب كثافة الغابات وتفرق التجمعات السكنية داخل المناطق الجبلية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة.

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    الكلمات الدلالية:
    ارتفاع درجة حرارة الأرض, أشجار, حرائق غابات, كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة, تونس
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