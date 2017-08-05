مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بسقوط قذائف "داعشية" في دير الزور

نقلت وكالة السورية الرسمية "سانا"، اليوم السبت، نقلا عن مراسلها بأنه "قتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو "داعش" على حيي الجورة والقصور في ديرالزور".

© AP Photo/ French Army سانا: مقتل نحو 60 مدنيا إثر غارة لطيران التحالف في ريف دير الزور

وفي وقت سابق، الوكالة بمقتل نحو 60 مدنيا إثر غارة لطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي.

كما اتهمت الوكالة التحالف الدولي باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا خلال هجوم في 9 يونيو/ حزيران الماضي، على الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة، ما أسفر عن مقتل 17 مدنيا.