تقدم الجيش السوري باتجاه الحدود الأردنية

وأكدت مصادر عسكرية سورية بحسب "RT" أن قوات الجيش والتشكيلات الحليفة أوقعت خلال تقدمها أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين.

© Sputnik. Azdashir Musa الجيش العربي السوري يطوق مدينة السخنة بريف حمص

وتشير المصادر إلى استمرار تقدم الجيش مدعوما من القوات الرديفة على محاور عدة في محافظة السويداء جنوب البلاد قرب الحدود السورية الأردنية، حيث تتواصل المعارك في بادية السويداء الشرقية والجنوبية الشرقية، بين مسلحين من جهة، وقوات الجيش السوري وحلفائه من جهة أخرى.

وأكدت مصادر متعاطفة مع المسلحين، تقدم الجيش في محور الضبيعية وتلة الأسدية وبئر الرياح ونقاط أخرى في محور بئر الحردية وتل الحربية في بادية السويداء، وسيطرته على أجزاء واسعة من هذه المناطق.