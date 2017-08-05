عباس يبلغ "حماس" بتوقيف المبلغ المخصص لقطاع غزة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق

أوضح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه أبلغ مسؤولين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأنه سيتوقف عن دفع المبلغ المخصص لقطاع غزة تدريجا ما لم يتوصلوا إلى اتفاق مع السلطة في رام الله.

© AFP 2017/ ASHRAF SHAZLY الحكومة الفلسطينية: على "حماس" الاستجابة الفورية لمباردة الرئيس عباس

وقال الرئيس الفلسطيني خلال مشاركته في احتفالية فعاليات محافظة القدس، مساء اليوم السبت "أبلغت حماس أنني سأوقف دفع المبلغ المخصص لقطاع غزة تدريجيا ما لم نصل إلى اتفاق"، مضيفا "لا أستطيع تكوين دولة فلسطين دون غزة ولا يمكن أن أقبل بوجود دولة فلسطينية دون القطاع".

وتابع عباس "ما لم يتم دمج غزة في الدولة الفلسطينية فالحل أن يبقى الوضع على ماهو عليه والمبالغ المخصصة لحماس في القطاع حرام عليها".

وقال "عقدنا الكثير من الاتفاقات مع حماس لكنهم أصروا على الانقسام، وشكلوا حكومة لإدارة القطاع"، مشددًا على "أن القيادة الفلسطينية ستواصل الإجراءات التي اتخذتها بقطاع غزة لحين تجاوب حركة حماس مع مبادرة إنهاء الانقسام".

وتابع الرئيس الفلسطيني "لا زالنا متمسكين بمبادرتنا لإنهاء الانقسام وننتظر الجواب من حماس".

وأكد عباس على أن القيادة الفلسطينية مستمرة في القرارات التي اتخذتها مؤخراً عقب أحداث المسجد الأقصى الأخيرة، قائلاً "القرارات التي اتخذناها من أجل القدس جاءت في وقتها، والخطأ الذي ارتكبناه عام 1948 لن يتكرر".

وأردف "حققنا النصر وعلينا أن نحافظ عليه وألا يفلت من بين أيدينا من أجل نصر آخر".

وأضاف "تحية للقدس أرضاً وشعباً وحجارة ولا دولة بدون أن تكون القدس عاصمة أبدية لفلسطين، والمعركة كانت شرسة وقوية، وكان من الممكن أن نخسرها في غمضة عين".

يذكر أن الساحة الفلسطينية تشهد انقساماً منذ العام 2007 حينما سيطرت حركة حماس ذات التوجهات الإسلامية على قطاع غزة، وما تلاه من ظهور سلطتين تنفيذيتين فلسطينيتين إحداها في الضفة الغربية تسيطر عليها حركة فتح والأخرى في قطاع غزة تسيطر عليها حماس.