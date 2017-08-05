"الصقور السعودية" تخطف أبصار زوار معرض الورد في تبوك

قدمت القوات الجوية الملكية ممثلة بسرب «الصقور السعودية» عرضاً جوياً، في متنزه الأمير فهد بن سلطان، خلال الأيام الماضية، على هامش معرض الورد الذي انطلق الأسبوع الماضي.

وخطف استعراض السراب بطائرات "البي هوك" إعجاب الجمهور المتتبع لفاعليات المهرجان باللوحات المثيرة التي رسمها الفريق في سماء تبوك، والحركات التقنية والفنية التي قدمها، بحسب صحيفة "عكاظ".

وتفاعل الحضور مع الحركات الاستعراضية الالتفافية الجماعية والفردية والطيران بالتوازي أو التقاطع.

وزاد من جمال هذا الإبداع الدخان الذي تنفثه الطائرات لترسم به لوحات زينت في سماء المهرجان.

كما برع الطيارون في التحليق على ارتفاعات عالية وعمودية، إضافة إلى حركات انفرادية على علو منخفض والتحليق السريع مع تغيير الاتجاه عكسيا بشكل مفاجأ.