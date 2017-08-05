الجيش السوري يستعيد السخنة آخر مدينة بحمص من "داعش"

أكدت "رويترز" نقلا عن المرصد السوري إن الجيش السوري استعاد السخنة آخر مدينة بمحافظة حمص من تنظيم "داعش".

© AP Photo/ Jason DeCrow مجلس الأمن يقر بالإجماع عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

وقالت إن الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها احتلت آخر مدينة كبرى في محافظة حمص من تنظيم "داعش" في الوقت الذي يتقدم فيه الجيش إلى معاقل مسلحة في شرق البلاد.

تقع مدينة السخنة شمال شرق مدينة تدمر القديمة التي تسيطر عليها الحكومة.

وتقع على بعد نحو 50 كيلومترا من الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور التي تخضع بالكامل لسيطرة "داعش".

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت أن الجيش حاصر السخنة.