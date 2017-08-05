رسالة جديدة مسربة للعتيبة يتحدث فيها عن قطر وتركيا

كشفت صحيفة "ديلي صباح" التركيّة، في تقرير مطول لها، عن مضمون حديث وصفته بـ"المثير"، كان قد أرسله السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، إلى صحفي أمريكي.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ماذا طلب بن زايد من الدوحة أثناء انقلاب تركيا

وقالت الصحيفة التركية ، إنّ تسريبات بريد العتيبة، كشفت عن رسالة كان قد وجهها لصحفي أمريكي في نيسان/ أبريل الماضي، والتي جاء فيها "لا نريد لتركيا كما قطر أن تكون قادرة على تشكيل قائمة طعام، فضلاً عن القدرة على إدارة الملفات في الإقليم".

وكانت تسريبات سابقة للسفير الإماراتي كشفت عن علاقات مشبوهة بمؤسسات داعمة لإسرائيل، وحوارات تحمل مؤشرات معادية لدول الجوار الخليجي، وعلامات استفهام حول موقف ودور الإمارات في المحاولة الانقلابية في تركيا، وذلك وفقاً للصحيفة التركية.

وكشفت إحدى المراسلات، إرسال المستشار الأعلى لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، جون هانا، ونائب مستشار الأمن القومي السابق لنائب الرئيس، ديك تشيني، إلى العتيبة مقالة تتهم الإمارات والمؤسسة بالتورط في المحاولة الانقلابية في تركيا، فكان رد العتيبة على الرسالة بالقول: "يشرفنا أن نكون معكم".