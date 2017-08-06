حقيقة تحليق طائرات "550" الإيطالية فوق سماء ليبيا

نفت القيادة العامة للجيش الليبي، وجود أي طلعات استطلاعية للطائرات الإيطالية الحربية من طراز "550" في الأجواء الليبية.

© AFP 2017/ ALBERTO PIZZOLI نائب السراج: المهمة البحرية التي نفذتها إيطاليا في ليبيا ضد رغبة حكومة الوفاق

وأكد مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش، خليفة العبيدي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن هذا الخبر والتي تناولته بعض الصحف الإيطالية عاري تماماً عن الصحة، مشيراً إلى أن الصور التي تناولتها وسائل الإعلام هي صور قديمة.

وكانت صحيفة "الماتينو" الإيطالية، كتبت، أمس السبت، عن تكثيف القوات الجوية الإيطالية دورياتها في سماء ليبيا وبأنها حلقت في بعض الأحيان شرقي ليبيا.

يأتي ذلك، غداة أوامر من القائد العام للجيش الليبي المشير، خليفة حفتر، باستهداف السفن الإيطالية حال دخولها المياه الإقليمية الليبية.