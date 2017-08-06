مقتل جنديين سعوديين على الحدود السعودية اليمنية

أعلنت الوكالة السعودية الرسمية، اليوم الأحد، عن مقتل جنديين سعوديين وذلك خلال معارك مع جماعة " أنصار الله" على الحدود السعودية اليمنية

وذكرت الوكالة في بيان لها ان الجنود قتلوا خلال القيام بواجبهم الدفاعي عن حدود المملكة، وهما الجندي أول علي بن أحمد هروبي و الجندي فهد عبدالله العتيبي.

وأضافت الوكالة إن الأمير محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، قام بزيارة ذوي الجندي، في محافظة هروب بمنطقة جازان، ونقل إليهم تعازي القيادة السعودية.

يذكر ان الحدود السعودية مع اليمن تعد من المناطق الأكثر خطورة مع بدء الأزمة اليمنية ودخول التحالف العربي بقيادة السعودية الحرب ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن.