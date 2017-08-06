الجيش الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بتهمة تكوين خلية أطلقت النار على قواته

وأضاف أدرعي أن
"الخلية مكونة من 4 أشخاص، تنحدر من مخيم الجلزون، شمال رام الله، كانوا أطلقوا النار صوب نقطة للجيش الإسرائيلي عند مستوطنة بيت أيل شمال مدينة البيرة".
ومضى قائلا "جرى اعتقال أفراد الخلية من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية بمساعدة وحدات تابعة للجيش الإسرائيلي"، مضيفا "أحد أفراد الخلية سلم سلاحه، وهو محلي الصنع من نوع كارلو، استخدم في عملية إطلاق النار".
يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن أمس السبت تعرض نقطة تابعة له لإطلاق نار، عند مستوطنة بيت أيل.
وبحسب شهود عيان فإن مواجهات اندلعت في مخيم الجلزون بين الأهالي والقوات الإسرائيلية، التي شنت حملة مداهمات طالت عددا من منازل سكان مخيم الجلزون بالتزامن مع اعتقال أفراد الخلية، فجر اليوم الأحد.
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