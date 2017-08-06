ماذا فعل متهمان باستهداف عناصر الأمن السعودي في العوامية

وتشهد العوامية، وهي جزء من محافظة القطيف المنتجة للنفط، اضطرابات وهجمات مسلحة بين الحين والآخر، ينفذها مسلحون على قوات الأمن منذ احتجاجات الربيع العربي في 2011، وتحاول السلطات السعودية، منذ مايو/أيار الماضي، إخلاء الحي القديم بالبلدة بحجة تطويرها.
قام مطلوبان للجهات الأمنية السعودية بتسليم نفسيهما إلى السلطات المحلية في بلدة "العوامية" (شرقي المملكة)، طواعية؛ حسبما ذكرت صحيفة "المناطق" الإلكترونية اليوم الأحد.
وتشهد العوامية، وهي جزء من محافظة القطيف المنتجة للنفط، اضطرابات وهجمات مسلحة بين الحين والآخر، ينفذها مسلحون على قوات الأمن منذ احتجاجات الربيع العربي في 2011، وتحاول السلطات السعودية، منذ مايو/أيار الماضي، إخلاء الحي القديم بالبلدة بحجة تطويرها.
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