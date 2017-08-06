ماذا فعل متهمان باستهداف عناصر الأمن السعودي في العوامية

© AP Photo/ Mosa'ab Elshamy مئات السعوديين يتركون العوامية وسط اشتباكات بين الأمن ومسلحين (فيديو)

وقالت الصحيفة، في خبر عاجل، إن كل من رمزي محمد آل جمال، وعلي حسن آل زايد، المطلوبان ضمن قائمة الـ 23 في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، سلما نفسيهما بإرادتهما للجهات الأمنية، لافتة إلى أن المذكورين متهمان باستهداف الدوريات الأمنية بالمنطقة.

وتشهد العوامية، وهي جزء من محافظة القطيف المنتجة للنفط، اضطرابات وهجمات مسلحة بين الحين والآخر، ينفذها مسلحون على قوات الأمن منذ احتجاجات الربيع العربي في 2011، وتحاول السلطات السعودية، منذ مايو/أيار الماضي، إخلاء الحي القديم بالبلدة بحجة تطويرها.