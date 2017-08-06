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13:27 06 أغسطس/ أب 2017
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    برج كهرباء

    سوريا تزود لبنان بـ 100 ميغا واط كهرباء بكلفة 400 مليار ليرة لبنانية حتى تاريخه

    © Sputnik. Rex Features
    العالم العربي
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    ردا على الأخبار التي تناقلتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول توقيع وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، اتفاقية مع الحكومة السورية، لتزويد لبنان بالكهرباء بـ300 ميغاواط وبكلفة نحو 400 مليار ليرة لبنانية.

    خط الكهرباء
    © Sputnik. Artem Kreminsky
    بالأرقام...هذا ما صدرته سوريا من كهرباء إلى لبنان
    إضافة إلى أنه سيبدأ الاستفادة منها في الساعات المقبلة، مع الإشارة إلى أن بعض البلدات اللبنانية بدأت تستفيد منها. أكد وزير الكهرباء السوري، محمد زهير خربوطلي، أن سوريا مستمرة في تزويد الدولة اللبنانية بالكهرباء وذلك بنسبة تبلع حوالي 4 بالمئة فقط من إجمالي كمية الكهرباء المنتجة في سوريا.

    وفي تصريح لصحيفة "الوطن" السورية قال الوزير: وزارة الكهرباء السورية مستمرة بتزويد لبنان بنحو 4 بالمئة فقط من إجمالي كمية الكهرباء المولدة عندنا، وذلك بواقع 100 ميغا فقط من أصل 2400 ميغا مولدة،

    وأشار الوزير خربوطلي إلى أن هذه هي المعلومات الدقيقة المتوافرة حاليا، ولا تغيير حتى تاريخه في كميات تزويد لبنان بالكهرباء، علما بأن هذه الكمية تم التصريح عنها منذ فترة عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء، وهي لم تؤثر في كميات تزويد المحافظات بالكهرباء ولم تؤثر في ساعات التقنين.

    كما ذكرت الأخبار المتداولة أن الاتفاقية تغطي ثلاث ساعات تغذية إضافية بالكهرباء، علما بأن وزير الطاقة اللبناني، سيزار أبي خليل، رفع كتابا إلى الحكومة اللبنانية في مطلع أيار/ مايو الماضي، يطلب فيه الموافقة على عرض المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة في سوريا زيادة كمية الكهرباء الموردة للبنان إلى 300 ميغاواط، وتغطية كلفتها من خلال رصد اعتمادات بقيمة 500 مليار ليرة لبنانية، وقالت دراسة لمؤسسة كهرباء لبنان: إن هذه الزيادة ستؤمن بين ساعتين وثلاث ساعات تغذية إضافية للبنان.

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