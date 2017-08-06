فوضى في صفوف "داعش" بدير الزور ومسؤول يفر سارقا رواتب "المهاجرين"

© AFP 2017/ Mohammad Al-Hussein الجيش السوري يدمر مقرات لـ"داعش" ويطارد مسلحي التنظيم في السخنة

وخاضت وحدات من الجيش اشتباكات متقطعة مع مجموعات إرهابية من التنظيم على المحور الجنوبي للمدينة ولا سيما في منطقتي المقابر والبانوراما ومحيط المطار وفي البغيلية. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشار مراسل الوكالة إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم "داعش" وتدمير أسلحة وعتاد كان بحوزتهم.

كما قام سلاح الجو السوري بتدمير أوكار وآليات لتنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق البانوراما والمعامل وسرية جنيد ومحيط لواء التأمين وشركة الكهرباء وحيي العمال والحميدية وفي قرى التبني والشميطية والبويطية.

وذكرت مصادر أهلية من ريف دير الزور الغربي أن عددا من أهالي قرية المسرب فجروا مستودع ذخيرة لتنظيم "داعش" الإرهابي قرب خزان المياه كان التنظيم قد نقلها من قرية التبني.

ومع تقدم الجيش السوري في البادية ووصول طلائعه إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور تتصاعد حالة الفوضى التي يعيشها التنظيم حيث فر أمس المدعو، أبو أيمن التدمري، المسؤول عن رواتب ما يسمى "المهاجرين" بريف دير الزور وبحوزته نحو مليون دولار وفقا للمصادر الأهلية.

ولفتت المصادر إلى الانهيارات والإحباط الذي يسود صفوف تنظيم "داعش" حيث قتل أمس عدد من إرهابييه وأصيب آخرون جراء اشتباكات بينهم قرب قرية الشميطية بالريف الشمالي الغربي كما قتل إرهابي عند المدخل الشرقي لقرية التبني على أيدي مجموعة من الأهالي. بحسب "سانا"

وأيضا شهدت صفوف التنظيم الإرهابي فرار متزعمان فيه هما أبو عثمان المياديني وأبو ليث الطواطحة كما قتل الإرهابي العراقي أبو شادي الجيلاني أحد أبرز متزعمى التنظيم في مدينة البوكمال إثر اشتباكات دارت بين إرهابيي التنظيم في شارع الانطلاق ومنطقة النادي

وفي سياق متصل بالعمليات ضد "داعش" في سوريا، تابعت وحدات الجيش السوري عملياتها المكثفة ضد ما تبقى من بؤر لإرهابيي التنظيم ومحاور تحرك فلولهم الهاربة من مدينة السخنة بريف حمص الشرقي وكبدتهم خسائر بالعتاد وقضت على العديد من متزعميه.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ "سانا" إن وحدات من الجيش العربي السوري ضيقت الخناق على إرهابيي داعش في مدينة السخنة بريف تدمر الشمالي الشرقي ودكت بضربات نارية دقيقة ما تبقى من مقراتهم وفلولهم الهاربة باتجاه عمق البادية.

وبين المصدر أن المجموعات الإرهابية تشهد انهيارا كبيرا في معنوياتها بعد مقتل معظم متزعميها وتدمير أسلحتهم وعتادهم.