المغرب يستعد لإطلاق قمرين صناعيين لأغراض عسكرية واستخباراتية

من المقرر أن يطلق المغرب قمرين اصطناعيين لأغراض عسكرية واستخباراتية، في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب صفحة القوات المسلحة الملكية على "فيسبوك".

ونقلت مصادر إعلامية مغربية عن وكالة "إكوفين"، أن القيمة الإجمالية للقمرين "Pleiade 1-A"، و "1-B"، تصل لـ4.7 مليارات درهم (حوالي 4.7 ملايين دولار)، حيث تم وضع طلب اقتنائهما لدى كل من شركة "طاليس ألينيا سبيايس"، و"أسترويوم"، وهما الشركتان المتخصصتان في الطائرات والمعدات العسكرية مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ، ومركبات الفضاء.

وقالت صفحة القوات المسلحة الملكية على "فيسبوك"، إن دولة الإمارات هي من ستمول هذه الصفقة لحساب المغرب، لافتة إلى أن هذه الأقمار ستسمح برسم خرائط عالية الدقة للمناطق الاستراتيجية داخل وخارج الحدود المغربية.

وذكرت المصادر أن المغرب بعد هذه الصفقة، سيكون الدولة الثالثة في القارة الأفريقية التي تملك هذه التكنولوجيا بعد كل من مصر وجنوب أفريقيا.