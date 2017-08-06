خبير: تقدم الجيش السوري بمحاذاة الحدود الأردنية يصب نظريا في مصلحة الأردن

عمان — سبوتنيك. غير أنه حذر من إمكانية حدوث خطر وصفه بـ "المرحلي" يبدأ بفكرة الارتدادات بسبب مواجهة الجيش السوري مع الفصائل والتنظيمات المنتشرة في تلك المناطق.
وقال الخبير عامر السبايلة، لـ "سبوتنيك"، إن "تقدم الجيش السوري على المناطق الحدودية المحاذية للأردن يعني أن احتمالات الفوضى وتشكل قواعد إرهابية على هذه الحدود بدأت تنحسر، مما يعني بداية لمرحلة إعادة الاستقرار الأمر الذي يصب نظريا في المصلحة الأردنية".
وأشار إلى أن ذلك يتوافق مع المعادلة التي رسمها قائد الجيش الأردني الفريق محمود فريحات في مقابلته الشهيرة مع بي بي سي.
وإن كان ثمة خطر، من وجهة نظر السبايلة، فإنه خطر مرحلي، يبدأ بفكرة الارتدادات بسبب مواجهة الجيش السوري مع الفصائل والتنظيمات المنتشرة في تلك المناطق.
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