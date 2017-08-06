رسالة من بوتفليقة إلى أمير قطر...ماذا تضمنت

تلقّى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، رسالة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وكذلك الأوضاع في المنطقة، وخاصة الأزمة القائمة بينها وأربع دول عربية، هي مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، أن وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل نقل الرسالة لأمير قطر، خلال استقباله الوفد المرافق في الديوان الأميري.

وأوضحت الوكالة أنه "جرى استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة الخليجية".

© Sputnik. Alexander Yuryev رسالة جديدة مسربة للعتيبة يتحدث فيها عن قطر وتركيا

واجتمع مساهل مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأعلنت الخارجية الجزائرية في بيان، بوقت سابق، أن مساهل يحمل رسالة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى رؤساء وملوك السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والكويت ومصر والعراق والأردن.

وأشارت الوزارة إلى أن جولة الوزير ستتطرّق إلى تطوير العلاقات الثنائية ودراسة المسائل الإقليمية والدولية، خصوصاً الوضع في سورية واليمن وليبيا، والأزمة الخليجية، والقضية الفلسطينية، ومكافحة التطرّف والإرهاب.

وتلتزم الجزائر الحياد في الأزمة الخليجية، التي بدأت منذ أكثر من شهرين، وتدعو الحكومة الجزائرية الأطراف إلى تبنّي الحوار، وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها الوطنية.