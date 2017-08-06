الخارجية السعودية: التسوية في سوريا يجب أن تقوم على أساس جنيف

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أن موقف المملكة ثابت من الأزمة السورية وقائم على مبادئ إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي.

© AFP 2017/ Yuri Kadobnov مصدر في المعارضة السورية: الجبير أبلغ الهيئة العليا للمفاوضات أن الأسد باق

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المصدر قوله: "المملكة تدعم الهيئة العليا للمفاوضات السورية والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة"… " ندعم مبادئ إعلان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبل جديد لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد".

وفي السياق ذاته أشارت الخارجية السعودية في تغريدات على مدونتها في موقع "تويتر"، إلى أن المملكة تدعم الهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة.

ولفت مصدر الخارجية السعودية إلى موقف المملكة ثابت من الأزمة السورية وقائم على مبادئ إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي.

ونقلت مراسلة "RT" ، اليوم الأحد، عن أحد المصادر بالمعارضة السورية قوله إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ الهيئة العليا للمفاوضات بأن الرئيس السوري بشار الأسد باق.

وأضاف المصدر لـ"RT" أن الجبير أبلغ الهيئة بضرورة الخروج برؤية جديدة "وإلا ستبحث الدول عن حل لسوريا دون المعارضة".

وتابع المصدر نقلا عن الجبير أنه لم يعد ممكنا خروج الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، "وأننا يجب أن نبحث مدة بقائه في المرحلة الانتقالية وصلاحياته في تلك المرحلة.

وأكد المصدر أن مؤتمر الرياض المقبل سيعلن نهاية دور رياض حجاب.

مصدر مسؤول في #وزارة_الخارجية: موقف المملكة ثابت من الأزمة السورية pic.twitter.com/Z2yMVjk4h8

— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 6, 2017

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#تصريح | مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: ما نسبته بعض وسائل الإعلام للوزير #عادل_الجبير غير دقيق