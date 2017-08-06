الجيش اللبناني يحكم الطوق على إرهابيي "داعش" بانتظار ساعة الصفر

ذكر الموقع الإلكتروني التابع للجيش اللبناني أن وحدات منه تمركزت على تلال ضليل الأقرع، دوار النجاصة وقلعة الزنار من ناحية جرود منطقة عرسال.

وأشار الموقع إلى أن هذه التمركز ياتي استكمالا لانتشار هذه الوحدات في إحكام الطوق على المجموعات الإرهابية التابعة للتنظيم الإرهابي "داعش"، كما واصلت مدفعية الجيش استهداف مراكز هذا التنظيم في جرود منطقتي رأس بعلبك والقاع، حيث دمرت عددا من التحصينات، وأوقعت إصابات مؤكدة في صفوف الإرهابيين، بحسب ما أفادت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.

ودعت قيادة الجيش وسائل الإعلام والأشخاص المعنيين، إلى توخي الدقة في الإدلاء بالمعلومات والتحليلات المذكورة، والعودة إليها للحصول على الوقائع والمعطيات الصحيحة.

وقالت في بيان "يقوم بعض المحللين في وسائل الإعلام بإدلاء آراء وإجراء تحليلات حول الواقع العسكري في منطقة جرود رأس بعلبك والقاع وفي معظمها هي غير دقيقة".