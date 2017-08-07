رئيس الأركان المصري يلتقي حفتر في القاهرة (فيديو + صور)

استقبل رئيس الأركان المصري، الفريق، محمود حجازي، مساء أمس الأحد، قائد الجيش الليبي المشير، خليفة حفتر، في القاهرة، لبحث مسارات التحرك المستقبلي للأزمة الليبية.

© Sputnik. Egyptian presidency مصر تدعو لرفع الحظر المفروض على تسليح جيش ليبيا

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن "اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، برئاسة الفريق محمود حجازي، استقبلت حفتر والوفد المرافق له، استمراراً للجهود المصرية الرامية لحل الأزمة الليبية.

وأوضح البيان، أن الطرفان استعرضا أَثناء اللقاء "نتائج الجهود المكثفة التي تمت حتى الآن، ونتائج مباحثات فرنسا مؤخرًا، لحل الأزمة والخروج من حالة الانسداد السياسي، ومسارات التحرك المستقبلي للبناء على ما تم التوصل إليه"، دون توضيح لهذه المسارات. مؤكدين استثمار كافة النتائج الإيجابية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تحقق طموحات الشعب الليبي دون التفريط في الثوابت الوطنية.

وثمن الفريق محمود حجازي على جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، مؤكداً أهمية توحيد الجهود وتنسيق الرؤى في هذا المجال، حتى تكون ليبيا دولة موحدة خالية من التطرف، داعمة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بدوره، شدَّد قائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر، على تقديره والشعب الليبي للجهود المصرية المبذولة لحل الأزمة على كافة المستويات.

#المتحدث_العسكرى: الفريق / محمود حجازى يلتقى بالمشير / خليفة حفتر…. pic.twitter.com/PlqgLAS70M — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) August 6, 2017

​