تدريب جوي مشترك بين مصر والكويت (فيديو + صور)

أعلنت القوات المسلحة المصرية، مساء أمس الأحد، انطلاق فاعليات التدريب الجوي المشترك المصري الكويتي (اليرموك -3)، والذي يستمر لعدة أيام على الأراضي المصرية بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصريه والكويتية.

وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة تامر الرفاعي، فإن التدريب يتضمن تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف الحيوية حيث بدء التدريب بعدد من المحاضرات النظريه والعمليه التى تسهم فى ثقل المهارات وتوحيد المفاهيم بين جميع القوات المشاركة والوصول إلى أفضل أساليب التعاون المشترك بين الجانبين كذلك التدريب على أعمال الاستطلاع الجوى للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات جويه مختلفة.

وأشار البيان، إلى أن التدريب يأتي فى إطار تعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام التشكيلات الجوية للجانبين ودعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

#المتحدث_العسكرى: بدء فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى الكويتى (اليرموك-3)… pic.twitter.com/t9iu7UPGRs — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) ٦ أغسطس، ٢٠١٧

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#المتحدث_العسكرى: بدء فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى الكويتى (اليرموك-3)… pic.twitter.com/1BeallpK6k — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) ٦ أغسطس، ٢٠١٧

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