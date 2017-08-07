تدريب جوي مشترك بين مصر والكويت (فيديو + صور)

وأشار البيان، إلى أن التدريب يأتي فى إطار تعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام التشكيلات الجوية للجانبين ودعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.
#المتحدث_العسكرى: بدء فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى الكويتى (اليرموك-3)… pic.twitter.com/t9iu7UPGRs— المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) ٦ أغسطس، ٢٠١٧
#المتحدث_العسكرى: بدء فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى الكويتى (اليرموك-3)… pic.twitter.com/1BeallpK6k— المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) ٦ أغسطس، ٢٠١٧
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