حقل نفطي في ليبيا يتعرض لهجوم

وأكد ويلر سابقا أن طائرة تجسس إيطالية حلقت الأحد الماضي، فوق السفينة الحربية الإيرلندية WB YEATS التي كانت في عرض البحر مقابل مدينة الخمس، مشيرا إلى أن "طائرة التجسس الإيطالية ISR حلقت أيضا فوق مصراته في اليوم ذاته، رغم أنها ليست منطقة انطلاق لقوارب الهجرة التي تستهدف الوصول إلى أوروبا، وذهبت أبعد إلى الغرب".
وفي 4 آب/ أغسطس نشر موقع مراقب الرادار الإيطالي صورا بالرادار لطائرة مراقبة تابعة لسلاح الجو الإيطالي من طراز "غلف ستريم" وتحمل رقم G.550 MM62293 غادرت قاعدة "براتيشيا دي ماري" الجوية وعبرت صقلية نحو أجواء ليبيا، وذلك بالتزامن مع دخول الفرقاطة الايطالية "كمندانتي بروسيني" للمياه الإقليمية الليبية وتوجهها إلى قاعدة بوستة البحرية.
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