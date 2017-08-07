حقل نفطي في ليبيا يتعرض لهجوم

قال مهندس في حقل الشرارة النفطي بليبيا الذي ينتج 270 ألف برميل يوميا، إن الحقل يواجه إغلاقا تدريجيا بعد إغلاق غرفة تحكم في مدينة الزاوية بشمال ليبيا.

© REUTERS/ Esam Omran Al-Fetori ما الأهداف غير المعلنة لطلعات الطيران الإيطالي التجسسية فوق ليبيا

ولم يذكر المهندس تفاصيل عن سبب إغلاق غرفة التحكم ولكن تعليقات لعمال نفط على الفيسبوك قالت إنها تعرضت لهجوم من مجموعة مسلحة. ولم يصدر تعليق عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا والتي تدير حقل الشرارة في شراكة مع شركة ريبسول وتوتال و(أو.إم.في) وشتات أويل.

وأكد ويلر سابقا أن طائرة تجسس إيطالية حلقت الأحد الماضي، فوق السفينة الحربية الإيرلندية WB YEATS التي كانت في عرض البحر مقابل مدينة الخمس، مشيرا إلى أن "طائرة التجسس الإيطالية ISR حلقت أيضا فوق مصراته في اليوم ذاته، رغم أنها ليست منطقة انطلاق لقوارب الهجرة التي تستهدف الوصول إلى أوروبا، وذهبت أبعد إلى الغرب".

وفي 4 آب/ أغسطس نشر موقع مراقب الرادار الإيطالي صورا بالرادار لطائرة مراقبة تابعة لسلاح الجو الإيطالي من طراز "غلف ستريم" وتحمل رقم G.550 MM62293 غادرت قاعدة "براتيشيا دي ماري" الجوية وعبرت صقلية نحو أجواء ليبيا، وذلك بالتزامن مع دخول الفرقاطة الايطالية "كمندانتي بروسيني" للمياه الإقليمية الليبية وتوجهها إلى قاعدة بوستة البحرية.