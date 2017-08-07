ثالث حريق في دبي خلال أيام

وقالت إدارة الفندق عبر حسابها الرسمي على تويتر إنه تمت السيطرة على الحريق بسرعة وإجلاء النزلاء والعاملين بسلام، وسمحت فرق الدفاع المدني للنزلاء والعاملين بالعودة إلى الفندق ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
ويوم الجمعة شبت النيران في برج سكني قريب وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إخماد حريق أصغر بسرعة في مبنى مجاور أمس الأحد، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الحريقين، وأثارت سلسلة حرائق في أبنية شاهقة في الإمارات تساؤلات عن كفاءة مواد العزل المستخدمة في منطقة الخليج.
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