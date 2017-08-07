الشرطة الاتحادية العراقية تبدأ عمليات كشف وتعزيز لوجيستي استعدادا لتحرير تلعفر

أعلن الفريق، رائد جودت، إن وحدات منتخبة من الشرطة الاتحادية بدأت عمليات الكشف والاستطلاع وتعزيز الدعم اللوجستي استعدادا لمعركة تحرير تلعفر.

بغداد — سبوتنيك. وأضاف جودت في بيان "إن قطعات الشرطة الاتحادية ستتولى مهمة مسك الأرض وحفظ الأمن والنظام في الجانب الأيمن للموصل وتواصل مهام تطهير المناطق المحررة من مخلفات "الدواعش" وإعادة النازحين إلى مناطقهم، مشيرا إلى أنه تم تفكيك عجلتين مفخختين".

وأوضح أن قطعات الشرطة تمكنت من العثور على قنابر هاون مختلفة عدد 1822 قنبرة و7صواريخ و19حزاما ناسفا و8 عبوات ناسفة، وقضت على إرهابي انتحاري جنوب المدينة واعتقلت 3 اخرين واستولت على 60 صاروخ غراد و64 صاروخ كاتيوشا و600 كيس نترات الامونيا و10قناني فنر و15 برميل تيزاب و40 كيس يورية و8 أكياس مواد متفجرة مخلوطة.

وكانت الشرطة الاتحادية العراقية قد أعلنت، يوم أمس الأحد، سيطرتها على معمل لصناعة المتفجرات وتطوير صواريخ غراد، ضمن مواصلة قوات الشرطة تطهير مدينة الموصل القديمة من مخلفات "داعش".

ويذكر أن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، أعلن يوم 10 تموز/يوليو الماضي، النصر الكامل على تنظيم "داعش" الإرهابي، وتحرير مدينة الموصل بالكامل بعد معركة استمرت نحو تسعة أشهر.

وسيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة الموصل في عام 2014، وأحدث دمارًا هائلًا بالمدينة حيث نسف العديد من آثارها وأخرج طوائف من السكان إلى خارج المدينة، ومازال الآلاف من سكان مدينة الموصل يعيشون في مخيمات النزوح في انتظار العودة إلى قراهم المُهدمة بعد تطهيرها نهائيًا من مخلفات المعركة.