"شبل الخلافة" في قبضة الأمن العام اللبناني

أعلن الأمن العام اللبناني، اليوم الاثنين، عن توقيف شاب سوري، ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وجاء إلى لبنان لتنفيذ "عملية انتحارية".

بيروت — سبوتنيك. وقالت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، إنه "في إطار متابعتها لنشاطات الجماعات الإرهابية، ورصد خلاياها النائمة في لبنان، وبناءً لإشارة النيابة العامة المختصة، تم توقيف السوري (ل.ص.ع)، من مواليد العام 1999، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي".

© AP Photo/ Edlib News Network ENN, File انسحاب آخر مجموعة من مقاتلي "جبهة النصرة" من لبنان

وأضاف البيان أنه خلال التحقيقات، اعترف الموقوف، بما نسب اليه، وأنه "نشأ وترعرع في منطقة الرّقة السورية، حيث حمل أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي، من خلال الشيخ أبو هاجر المصري (مسؤول تجنيد الشبان لصالح تنظيم "داعش"، أو ما يعرف (بأشبال الخلافة) الذي زكّاه لدى أمير الرّقة المدعو أبو جعفر التونسي وقدّم صاحب العلاقة البيعة للتنظيم المذكور أعلاه".

وأضاف البيان أن الموقوف "خضع لدورة شرعية وعسكرية، وتلقى تدريبات على القتال بالسلاح الأبيض واستعمال الأسلحة الحربية، وتصنيع العبوات الناسفة، ثم سجل اسمه كانتحاري وخضع لدورة إعداد انغماسي، وبعد الانتهاء من مرحلة الإعداد البدني والنفسي، كلّفه أبو هاجر بالانتقال إلى الأراضي اللبنانية، والتوجه إلى مخيم عين الحلوة والالتحاق بمجموعة الإرهابي بلال بدر، تمهيداً لتجهيزه لتنفيذ عمليّة انتحارية على أن يحدد الهدف بلال بدر نفسه".

وأشار البيان إلى أن الموقوف "قام بمسح كافة الصور والبيانات والأرقام عن هاتفه الخلوي، ودخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، بمساعدة أحد المهربين، واستقرّ مؤقتاً في مدينة بيروت تمهيداً للانتقال إلى مخيم عين الحلوة، إلا أن توقيفه حال دون تنفيذ مخطّطه".