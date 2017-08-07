تدريبات عسكرية لقوات تركية في قطر

قالت وسائل إعلام قطرية إن الدوحة أجرت مناورات عسكرية مشتركة مع قوات تركية، اليوم الاثنين، بعد شهرين من مقاطعة دول عربية لقطر إثر اتهامات لها بدعم الإرهاب.

وأشارت صحيفة "الشرق" القطرية إلى أن هذه المناورات تهدف إلى إعداد القوات القطرية للدفاع عن المرافق الحيوية للدولة والبنى التحتية.

© flickr.com/ U.S. Naval Forces قطر تكثف مناوراتها البحرية وتشارك تركيا

يذكر أن البرلمان التركي قد وافق في يونيو/ حزيران الماضي على إرسال قوات تركية للانتشار في قاعدة عسكرية في قطر.

ووقعت عام 2014 اتفاق لإقامة قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية، وقالت أنقرة إنها سترسل نحو 3 آلاف عنصر من قواتها البرية إلى القاعدة لتصبح مكانا لتدريبات مشتركة "ومساندة جهود مكافحة الإرهاب".

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنوا قطعهم العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد اتهامها بمساندة الإرهاب، وتطالب الدول بإغلاق القاعدة العسكرية التركية وإغلاق قنوات الجزيرة ضمن 13 مطلبا تقدمت بها إلى الدوحة.