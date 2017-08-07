الجيش السوري يستعيد قرية بريف حمص الشرقي من داعش

استعاد الجيش السوري، السيطرة على قرية منوخ بريف حمص الشرقي غرب البلاد، اليوم الاثنين 7 أغسطس/آب، بعد ضربات مكثفة وجهها لمواقع تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله:

إن وحدات من الجيش العربي السوري تستعيد السيطرة على قرية منوخ بريف حمص الشرقي، ضربات مركزة على مقرات وتحركات داعش بريف الرقة وفرار المزيد من إرهابيي التنظيم في دير الزور.

يشار إلى أن الجيش السوري أحرز تقدما، أمس الأحد، في بعض المناطق وسط وشمال البلاد واقترب من محافظة دير الزور المهمة التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"، بحسب مصادر إعلامية نقلت عنها وكالة "أوقات الشام".

وأشارت المصادر، إلى تقدم مهم في جنوب مدينة الرقة للجيش الذي لم يعد يفصله سوى أقل من 4 كم عن مدينة معدان، التي تعد آخر مدينة يسيطر عليها داعش في محافظة الرقة.