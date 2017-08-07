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13:43 07 أغسطس/ أب 2017
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    الجيش اللبناني

    مصدر عسكري لبناني: الحرب ضد "داعش" لم تبدأ بعد ودعم محلي ودولي للجيش غير مسبوق

    © AP Photo/ Hussein Malla, File
    العالم العربي
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    تتضارب الأنباء على الساحة اللبنانية حول ما إذا كانت المعركة العسكرية التي يقودها الجيش اللبناني ضد تنظيم "داعش" الإرهابي قد بدأت أم لا، خاصة وأن الجيش وعلى مدى اليومين الماضيين كثّف من قصفه لمواقع "داعش" في جرود "القاع" و"رأس بعلبك" عند الحدود مع سوريا، مستخدما المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ ومحققا إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين.

    وقد أكد مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" أن "ساعة الصفر لبدء الهجوم والقضاء على عناصر تنظيم "داعش" الموجودين على الحدود مع سوريا لم تحن بعد، إنما ما يقوم به الجيش حتى الساعة هو إجراء خطوات هجومية استباقية قبل بدء المعركة الكبرى، بهدف تحديد مواقع "داعش" بدقة في الجرود والوقوف أيضا على إمكانياتهم العسكرية من خلال ردهم على مصادر النيران، والأهم هو إرسال رسائل تحذيرية بالغة الأهمية للتنظيم الإرهابي مفادها إما القبول بمبدأ التفاوض لحل أزمة العسكريين المختطفين لدى التنظيم منذ ثلاث سنوات ومن ثم الانسحاب من الأراضي اللبنانية، وإما فإن الهجوم العسكري لدحر التنظيم من الحدود اللبنانية سيكون مفاجئا وسيستخدم فيه الجيش اللبناني أسلحة ثقيلة للمرة الأولى في ميدان الحرب، بحيث لن يكون هناك قدرة لعناصر "داعش" على الصمود أمام ضربات الجيش، وخصوصا أن أماكن تمركزهم باتت مكشوفة من الناحيتين اللبنانية والسورية وباتوا محاصرين في بقعة جغرافية محددة لا تتجاوز المئة كيلومتر مربع ولم يعد لهم من منافذ آمنة تجاه الداخل السوري".

    الجيش اللبناني
    © AFP 2017/ STR
    الجيش اللبناني يحكم الطوق على إرهابيي "داعش" بانتظار ساعة الصفر

    هذا ولا يستبعد المصدر العسكري زيادة الدعم الأمريكي المقدم للمؤسسة العسكرية اللبنانية، "ليس فقط لناحية الإمدادات والهبات العسكرية إنما من خلال إمكانية تنفيذ غارات جوية أميركية تمهيدا لإفساح المجال أمام القوات البرية للجيش لاقتحام مواقع "داعش" والسيطرة عليها".

    ويؤكد المصدر "أن الجيش وبعد أن حظي بدعم كامل من كافة القوى السياسية اللبنانية في معركته مع "داعش" فهو يحظى اليوم بدعم قوي كذلك من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي التي لا تحبذ فكرة وجود تنظيم متطرف على الحدود اللبنانية وهي لأجل ذلك تقدم منذ أكثر من سنتين دعما عسكريا للبنان غير مسبوق".

    وعن إمكانية وجود تنسيق ما بين الجيشين اللبناني والسوري قبيل بدء المعركة ضد "داعش"، يؤكد المصدر العسكري "أنه لا بد من وجود تنسيق وغرفة عمليات مشتركة ما بين الجيشين اللبناني والسوري، فأراضي القاع ورأس بعلبك متداخلة مع الأراضي السورية وكذلك تمركز تنظيم داعش عند الحدود يقع ضمن الأراضي اللبنانية والسورية، وبالتالي فإن التنسيق سيكون حتميا في مثل هكذا معركة".

    وتبقى الخشية في لبنان من ردات فعل انتقامية لـ"داعش" في الداخل اللبناني مع بدء المعركة، وفي هذا الخصوص أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه تم تحديد ورصد تحركات ونشاط شخص يعمل لصالح "داعش" في لبنان وذلك في منطقة "وادي خالد" في شمال لبنان على الحدود مع سوريا، حيث قامت قوة خاصة من الأمن اللبناني بتنفيذ عملية خاطفة، تمكنت بنتيجتها من توقيف لبناني اعترف أنه ينتمي للتنظيم الإرهابي وطلب منه استطلاع الثكنات العسكرية التابعة للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في المنطقة التي يقيم فيها، بهدف استهدافها بعمليات تفجير.

    انظر أيضا:

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