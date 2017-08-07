بعد 3 سنوات بلا نتيجة من الوساطة في اليمن...نقل مكتب ولد الشيخ إلى عمان

قرر الأمين العام للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس، نقل مكتب مبعوثه الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى الأردن، وذلك لممارسة المهام الموكلة إليه من هناك، بدلا من مكتبه في مقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

القاهرة — سبوتنيك. ووصل ولد الشيخ إلى عمّان، أمس الأحد، والتقى فيها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في اليمن، والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد تسوية للأزمة اليمنية.

وعين الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، الاقتصادي والدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد (57 عاماً)، في مطلع عام 2014، خلفاً للمغربي جمال بن عمر.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser عرض من بن سلمان لأنصار الله لإيقاف الحرب في اليمن

وشغل ولد الشيخ منصب المنسق العام لبرنامج الأمم المتحدة في سوريا بين عامي 2008 و2012، ثم عين نائباً لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في 2012 وظل في هذا المنصب حتى تعيينه في 2014 مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وذلك عقب اندلاع النزاع بين الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحركة "أنصار الله" وحلفائها.

واستطاع ولد الشيخ، العام الماضي، إقناع طرفي الصراع اليمني — الحكومة التابعة للرئيس هادي و"أنصار الله"، ببدء حوار غير مباشر في دولة الكويت، برعاية الأمم المتحدة، غير أن محاولاته الهادفة لتحقيق السلام في اليمن باءت بالفشل، حتى اللحظة.