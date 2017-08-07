الجيش الكويتي يفتح باب التعاقد مع ضباط اختصاص وخبراء أجانب

وافق مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، على مشروع قرار يسمح بقبول غير الكويتيين في الجيش، للعمل بمهمة ضباط اختصاص أو خبراء، بصفة مؤقتة، وذلك عن طريق الإعارة أو التعاقد.

القاهرة — سبوتنيك. وأطلع المجلس، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، على مشروع قانون في شأن تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش.

ويتحدث مشروع القانون المذكور عن قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا، عن طريق الإعارة أو التعاقد، على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلادهم، ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف أو أفراد.

ورفع المجلس الموافقة على المشروع إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة "البرلمان".

ويتألف الجيش الكويتي من ثلاث قوى، هي القوة البرية والبحرية والجوية، وتأسس في عام 1948.

وشاركت ألوية من الجيش الكويتي مع الجيوش العربية الأخرى في الحروب العربية — الإسرائيلية في الأعوام 1967 و1973، وشارك الجيش في "حرب تحرير الكويت"، إثر الغزو العراقي للبلاد عام 1990.

وبحسب إحصائيّات عام 2015، بلغ عدد أفراد الجيش الكويتي نحو 15 ألف و500 جنديا، وبلغ عدد جنود الاحتياط نحو 31 ألفا، ويبدأ سن الخدمة بالبلاد في سن الـ18، ويحتل الجيش الكويتي المرتبة الـ95 بين أقوى جيوش العالم.