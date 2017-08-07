7 مدن تبنيها السعودية في الرمال للتحرك أبعد من النفط...تعرف عليها

بعد الاعتماد على النفط لتغذية اقتصادها لأكثر من نصف قرن، تتحول السعودية إلى مواردها الطبيعية الوفيرة الأخرى لتخطيها عصر النفط في اتجاه الصحراء.

© REUTERS/ Charles Platiau كواليس الرحلة التي جمعت بن سلمان وبن زايد في صحراء السعودية

وحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، تحول المملكة آلاف الكيلومترات المربعة من الرمال إلى مدن جديدة، حيث تسعى إلى التنويع بعيدا عن النفط الخام وخلق فرص عمل وتعزيز الاستثمار.

ففي الشهر الماضي وحده، أعلنت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم عن تطورين رئيسيين — أحدهما يغطي مساحة أكبر من بلجيكا وأخرى تقريبا في حجم موسكو. وذلك على رأس خطط لبناء سلسلة من ما يسمى المدن الاقتصادية — مناطق خاصة في الخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والمالية، ومدينة ترفيهية ومنطقة مالية بتكلفة 10 مليارات دولار.

وقالت مونيكا مالك، كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "إن التقدم العام في المدن الاقتصادية كان بطيئا جدا، حتى قبل انهيار أسعار النفط". "ومنذ ذلك الحين، تراجعت وتيرة التنمية أكثر من ذلك مع تعليق عدد من المشاريع".

وعندما تم الإعلان عن "الرؤية السعودية 2030" في أبريل/ نيسان الماضي، قال المخطط الذي يضم 84 صفحة إن الحكومة ستعمل على "إنقاذ" مشاريع المدن الاقتصادية التي تم تنفيذها على مدى العقد الماضي والتي "لم تدرك إمكاناتها".

وفيما يلي نظرة على بعض المشاريع السعودية الأكثر طموحا حسب ما أوردته "بلومبرغ":

البحر الأحمر

كانت المملكة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن خطط لتحويل 50 جزيرة و34 ألف كيلومتر مربع وهي منطقة أكبر من بلجيكا على طول ساحل البحر الأحمر إلى وجهة سياحية عالمية. ويهدف المشروع، الذي يقع بين مدينتي أملج والوهج، إلى اجتذاب السياحة الفاخرة من جميع أنحاء العالم، وسيتم تطويره من قبل صندوق الاستثمار العام، وهو صندوق الثروة السيادية في البلاد. ومن المتوقع أن يبدأ البناء في عام 2019 وأن تنجز المرحلة الأولى بحلول عام 2022. ولم تعط تكلفة تطوير المشروع.

وسيتاح للزوار الوصول إلى الآثار القديمة في مدائن صالح، وهي بقايا من نفس الحضارة القديمة التي بنت مدينة البتراء في الأردن.

إن جلب طالبي الشمس إلى الشواطئ السعودية يمكن أن يغير صناعة السياحة التي تعتمد تقريبا على الحجاج المسلمين الذين يزورون المقدسات في مكة والمدينة المنورة. غير أن القيود المفروضة على الكحول واللباس في البلاد قد تجعل من الصعب بيعها للسياح الأجانب.

وقال كريسبين هاويس، العضو المنتدب لشركة تينيو إنتليجانس في لندن، إن الحكومة ستحتاج إلى "التغلب على العقبات الثقافية والقانونية". "إذا لم تتمكن من تغيير القيود المفروضة على الكحول واللباس، فإن هذه السوق ستختفي".

الفيصلية

أعلنت المملكة عن خططها المفصلة لمشروع الفيصلية الشهر الماضي. وتقع المدينة في الجهة الغربية من مكة المكرمة، وتحتوي على وحدات سكنية ومرافق ترفيهية ومطار وميناء بحري. وسيغطي المشروع 450 2 كيلومترا مربعا — أي ما يقرب من حجم موسكو — ويتوقع أن يكتمل بحلول عام 2050. وتشرف هيئة تنمية منطقة مكة المكرمة على المشروع، كما يشارك الصندوق أيضا. ولم يعط رقم استثمار.

مدينة الترفيه

أعلنت المملكة العربية السعودية في أبريل/ نيسان عن خطط لتطوير أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية في المملكة، جنوب غرب الرياض. وسيتم تطوير المشروع على 334 كيلومترا مربعا، وسوف تشمل منطقة السفاري ومتنزه سيكس فلاجس انترتينمنت كورب. ويعتبر الصندوق السيادي في البلاد المستثمر الرئيسي إلى جانب المستثمرين المحليين والدوليين. ومن المقرر أن تبدأ أعمال التشييد في العام المقبل، وينبغي الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2022. ولم يعط رقم للاستثمار.

وكجزء من خطط لإصلاح اقتصادها، تخفف الحكومة قواعد الترفيه في المجتمع المحافظ للغاية. وقد استقطبت الحفلات الموسيقية وعروض الرقص والعروض السينمائية آلاف الأشخاص خلال العام الماضي. وبحلول عام 2030، تهدف المملكة إلى مضاعفة الإنفاق المنزلي على الترفيه إلى 6%.

وقال فيليب دوبا-بانتاناسس، وهو كبير الاقتصاديين في بنك "ستاندرد تشارترد" "في حين يبدو أن السلطات الحالية ملتزمة بفتح البلاد على أشكال من وسائل الترفيه المحظورة سابقا، فإن اختبارا كبيرا سيكون رد فعل الأجزاء الأكثر تحفظا في المجتمع السعودي التي أظهرت بالفعل تحفظات كبيرة تجاه السلطة الترفيهية التي تأسست حديثا، من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية والانتقادات واسعة النطاق".

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

وتعد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي سميت باسم الملك السابق، أول مدينة مملوكة ملكية حرة في المملكة، ويجري تطويرها من قبل "إعمار" الاقتصادية، وهي شركة تسيطر عليها الحكومة السعودية وهي أكبر شركة عقارية في دبي.

المشروع الذيي تصل مساحته إلى مساحة بروكسل، استقطب 7.9 مليار دولار من الاستثمارات، وحصل على ما يكفي من النقد والائتمان لتمويل إنفاقه المخطط له خلال العقد المقبل. ويشمل المشروع ميناء عميقا، ومركزا لوجستيا يبلغ مساحته 55 كيلومترا مربعا، ومركزا رياضيا وترفيهيا، وأكثر من 6500 عقارا سكنيا.

حي الملك عبد الله المالي

ومن المتوقع أن تكون مؤسسة كافد، كما هو معروف، استجابة المملكة العربية السعودية لمركز دبي المالي العالمي، مما يجلب المصارف وشركات الخدمات المالية ومدققي الحسابات والمحامين، فضلا عن سوق الأوراق المالية في المملكة وسلطة سوق رأس المال إلى منطقة واحدة. وقد تباطأ المشروع، شمال الرياض، بسبب تأخيرات البناء منذ بدء العمل في عام 2006، واكتمل أكثر من 70 بالمئة. وقال الرئيس التنفيذي ومدير المشروع في منطقة المطور، إنه اعتبارا من شهر أبريل نيسان الماضي، لم توافق مؤسسة مالية واحدة على تخصيص مساحة في المباني الـ73 التي تقوم الدولة ببناءها.

وتملك المؤسسة العامة للمعاشات التقاعدية العامة 1.6 كيلو متر مربع، وتبحث الحكومة طرقا لإغراء البنوك بحوافز يمكن أن تشمل إعفاءات ضريبية تدوم عقدا أو أكثر، فضلا عن تنظيم منفصل يجعل من الأسهل التوظيف وإصدار تأشيرات العمل. وستحاط خمسة مبان في قلب المنطقة بالعشرات من المكاتب والشقق والفنادق ومراكز المؤتمرات وأماكن الترفيه. على الأرض، والممرات تحت فرع مستوى الشارع لربط المباني وتوفير درجة حرارة 8 درجة مئوية أقل من مستوى الشارع.

مدينة المعرفة الاقتصادية

أول ما يطلق عليه تطوير المدن الذكية في المملكة العربية السعودية، وسوف تركز المدينة في المدينة المنورة على الملكية الفكرية، والصناعات القائمة على المعرفة، والطبية، والضيافة، والسياحة، ووسائط الإعلام المتعددة. كما سيكون لها شقق فندقية وفندق ومرافق للمؤتمرات، وفقا لموقع هيئة المدن الاقتصادية على الإنترنت. وسيصل سكان المدينة، التي ستغطي 4.8 كيلومتر مربع، إلى مكة وجدة عبر سكة حديد الحرمين السريعة. وقد أدرجت الشركة في سوق الأسهم السعودية في عام 2010 بعد أن رفعت نحو 270 مليون دولار.

مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية

تطوير متعدد الاستخدامات يقع على 156 كيلومترا مربعا من الأراضي في حائل شمال المملكة. فضلا عن منطقة سكنية، فإن المدينة لديها أيضا المطار الدولي والفنادق ومراكز التسوق وأماكن الترفيه.