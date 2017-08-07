وزير الداخلية العراقي يتسلم صيادين عراقيين أطلقتهم السلطات الكويتية

وصل وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، إلى منفذ "سفوان" الحدودي لتسلم صيادين عراقيين أطلقت السلطات الكويتية سراحهم.

بغداد — سبوتنيك. وقال مستشار وزير الداخلية وهاب الطائي، في تصريح صحافي اليوم الإثنين، إن الأعرجي "وصل عصر اليوم، إلى منفذ سفوان الحدودي لتسلم أربعة صيادين عراقيين كدفعة أولى من الحكومة الكويتية"، لافتاً إلى أن الدفعة الثانية ستكون 14 محكوما عراقيا".

وأضاف الطائي "أن المحتجزين الذين سيتم تسلمهم من الجانب الكويتي ستتم محاكمتهم في العراق".

وكان الطائي قد أعلن في الثالث من آب/ أغسطس الجاري أن السلطات الكويتية "أطلقت سراح 4 صيادين عراقيين محتجزين لديها، وأن هناك 41 عراقياً محتجزون في السجون الكويتية بقضايا تجاوز الحدود البرية والبحرية.