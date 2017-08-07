أول رسالة خارجية يتسلمها محمد بن سلمان بدلا من الملك (صور)

تسلم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية للعاهل السعودي، تعتبر أول رسالة خارجية يتسلمها بدلا من الملك.

© REUTERS/ HANDOUT بعض مضامين رسالة كويتية جديدة إلى السيسي حول الأزمة القطرية

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الأمير محمد بن سلمان تسلم رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نقلها له نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وذلك خلال استقباله له بقصر السلام بجدة اليوم الإثنين 7 أغسطس/ آب.

وفي أعقاب تسليم الرسالة، التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، نظيره الكويتي، برفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والموضوعات المشتركة.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، "كونا"، قد ذكرت، في تقرير لها، اليوم الإثنين 7 أغسطس/ آب، أن وفدا يضم مبعوث أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وصل إلى المملكة العربية السعودية، لتسليم رسالة خطية من أمير الكويت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.