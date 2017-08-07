أول رسالة خارجية يتسلمها محمد بن سلمان بدلا من الملك (صور)

وفي أعقاب تسليم الرسالة، التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، نظيره الكويتي، برفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والموضوعات المشتركة.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، "كونا"، قد ذكرت، في تقرير لها، اليوم الإثنين 7 أغسطس/ آب، أن وفدا يضم مبعوث أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وصل إلى المملكة العربية السعودية، لتسليم رسالة خطية من أمير الكويت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
الأمير #محمد_بن_سلمان يتسلم رسالة لـ #خادم_الحرمين_الشريفين من أمير دولة #الكويت. #واس pic.twitter.com/fkc1HsajbW— واس (@spagov) August 7, 2017
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