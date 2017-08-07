الملك سلمان يأمر باستضافة ألف من هذه الدولة لأداء مناسك الحج

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره باستضافة ألف من أبناء دولة عربية من ذوي الشهداء وأسرهم، لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وقالت السفارة السعودية في عمان، "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر أمره باستضافة ألف من أبناء الشعب الفلسطيني من ذوي الشهداء وأسرهم، لأداء مناسك الحج لهذا العام وهو العام التاسع على التوالي، وأضافت أن خمسمائة تأشيرة سيتم إصدارها من عمان للضفة وخمسمائة من القاهرة لقطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، قائلاً" "هذه المكرمة تأتي من منطلق الشعور بالأخوة الإسلامية والعربية التي يحملها الملك لفلسطين ولشعبها، وهي جزء من الدعم السعودي المتواصل والسخي للشعب الفلسطيني في المجالات كافة"، موضحاً أن هذا الأمر الكريم سيترك أثراً كبيراً في نفوسهم، وسيخفف من معاناتهم، مشددا على أن ذلك ليس مستغرباً من العاهل السعودي، بل امتداد لمواقفه الخيرة الجليلة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد، آل الشيخ، أن الشعب الفلسطيني يستحق كل التقدير والاحترام، لما له من تضحيات عظيمة للحفاظ على القدس الشريف وأرض فلسطين التي هي أرض عربية إسلامية، وتستوجب مكانة المملكة الرائدة في خدمة الإسلام أن يكون لها أثر بارز تجاه الشعب الفلسطيني خاصة.

​