الملك سلمان يأمر باستضافة ألف من هذه الدولة لأداء مناسك الحج

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، قائلاً" "هذه المكرمة تأتي من منطلق الشعور بالأخوة الإسلامية والعربية التي يحملها الملك لفلسطين ولشعبها، وهي جزء من الدعم السعودي المتواصل والسخي للشعب الفلسطيني في المجالات كافة"، موضحاً أن هذا الأمر الكريم سيترك أثراً كبيراً في نفوسهم، وسيخفف من معاناتهم، مشددا على أن ذلك ليس مستغرباً من العاهل السعودي، بل امتداد لمواقفه الخيرة الجليلة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكد، آل الشيخ، أن الشعب الفلسطيني يستحق كل التقدير والاحترام، لما له من تضحيات عظيمة للحفاظ على القدس الشريف وأرض فلسطين التي هي أرض عربية إسلامية، وتستوجب مكانة المملكة الرائدة في خدمة الإسلام أن يكون لها أثر بارز تجاه الشعب الفلسطيني خاصة.
#خادم_الحرمين_الشريفين يأمر باستضافة 1000 فلسطيني من ذوي الشهداء.#واسhttps://t.co/ZBTht95tm3 pic.twitter.com/WpmogVWJUu— واس (@spagov) August 7, 2017
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