التحالف بقيادة السعودية يرد على أنباء استهداف منزل بصعدة

نفى التحالف، بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس/ أب، استهداف منزل في منطقة محضة جنوب غرب صعدة، كما ورد في بعض وسائل الإعلام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الطيران الركن، تركي المالكي، أن القيادة المشتركة للتحالف اتخذت كافة التدابير اللازمة فور ظهور الإدعاءات للتحقق منها، حيث استكملت إجراءات ما بعد العمل لعمليات يوم الجمعة الماضي الذي أثير فيه الإدعاء، وتمت مراجعة جميع المهام العملياتية المنفذة في محافظة صعدة، ولم يتبين تنفيذ أي استهداف من قبل قوات التحالف بالمكان محل الادعاء، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المالكي: "التحالف تابع بأسف كذلك تصريحات مكتب منسق الشؤون الانسانية في اليمن التي بُـنيت على تقديرات شخصية لا ترتكز على نتائج تحقيق منهجي وعادل، واعتمدت على تقارير أوليه غير مثبته من الميدان، واتهام التحالف بالحادث، وأضاف: "في مثل هذه الحالات نفترض بمسؤول في منظمة أممية التأني في إصدار الأحكام النهائية دون أدله ومسوغات".

وأضاف، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقوم بالتحقيق من خلال وسائلها المتوفرة، وكذلك التنسيق مع ماوصفها بالحكومة اليمنية الشرعية، وشركاؤها الدوليين، والأصدقاء، لتبادل المعلومات المتوفرة لديها بشأن هذا الحادث المؤسف، مع الأخذ بالاعتبار "منهجية الميليشيات الحوثية في تخزين الأسلحة والمتفجرات داخل المساكن والأعيان المدنية"، على حد قوله.

يتبع…