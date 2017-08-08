السيسي يوجه رسالة إلى قطر بشأن الأزمة الخليجية

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن رسالة أمير الكويت تتعلق بالجهود التي تقوم بها الكويت، في التعامل مع أزمة قطر، سعياً للحفاظ على وحدة الصف العربي.
وأعرب السيسي، بحسب البيان، عن دعم مصر لمساعي الكويت، مشيراً إلى ضرورة تجاوب قطر مع شواغل مصر، والدول الخليجية الثلاث. وعبر عن تقديره للجهود التي يقوم بها أمير دولة الكويت على الساحة العربية وحرصه على تعزيز التضامن والتوافق العربي.
ووفقًا للبيان، "جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة القادمة".
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