السيسي يوجه رسالة إلى قطر بشأن الأزمة الخليجية

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الاثنين، رسالة شفهية إلى قطر بشأن الأزمة المستمرة مع الدول الأربعة "مصر والسعودية والإمارات والبحرين".

© REUTERS/ HANDOUT بعض مضامين رسالة كويتية جديدة إلى السيسي حول الأزمة القطرية

وخلال استقبال، السيسي، لوزير خارجية الكويت، صباح الخالد الحمد الصباح، والوفد المرافق له، دعا، السيسي، قطر إلى التجاوب مع مطالب الرباعي العربي.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن رسالة أمير الكويت تتعلق بالجهود التي تقوم بها الكويت، في التعامل مع أزمة قطر، سعياً للحفاظ على وحدة الصف العربي.

وأعرب السيسي، بحسب البيان، عن دعم مصر لمساعي الكويت، مشيراً إلى ضرورة تجاوب قطر مع شواغل مصر، والدول الخليجية الثلاث. وعبر عن تقديره للجهود التي يقوم بها أمير دولة الكويت على الساحة العربية وحرصه على تعزيز التضامن والتوافق العربي.

ووفقًا للبيان، "جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة القادمة".