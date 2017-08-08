دمشق تتخلص من الإرهابيين

اوبحسب مصادر في الجيش السوري فإن غوطة دمشق التي تحيط بالعاصمة السورية من الشرق ستخلو قريبا من عناصر تنظيمات الإرهاب، وبالأخص تنظيم "جبهة النصرة" الذي ينوي حل خليته في هذه المنطقة في أقرب وقت.

© Sputnik. Morad Saeed الجيش السوري يشتبك مع النصرة شرق دمشق ويحقق تقدما هاما (فيديو)

وبيّن أحد المصادر أن المعارضة المسلحة تطالب الإرهابيين بمغادرة غوطة الشرقية أو الانضمام إليها بعد التخلي من أيديولوجيتهم، مشيرا إلى أن تنظيم "جبهة النصرة" أبدى الاستعداد للتجاوب مع هذا المطلب.

ومن المتوقع أن تقدم خلية "جبهة النصرة" في غوطة الشرقية على تصفية نفسها منصاعة لضغوط أهالي المنطقة أيضا الذين لم يعودوا يتحملون وجود الإرهابيين بعد توقيع اتفاقية إنشاء منطقة خفض التصعيد في منطقتهم.

وقالت صحيفة "ازفستيا" الروسية إن العاصمة السورية ستغدو لأول مرة منذ وقت طويل منطقة آمنة إذا غادر الإرهابيون غوطة دمشق.