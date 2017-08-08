التفاصيل الكاملة لحريق مكة المكرمة في السعودية (صور)

وبين أنه تم إخلاء الحجاج، قاطني المبنى، احترازيا نتيجة لكثافة الأدخنة عن طريق وحدات الإنقاذ، مشيراً إلى أنه "جرى إخماد الحريق والسيطرة على الحادث دون حدوث أي إصابات".
وأفاد بأن فريق التحقيق بالإدارة باشرت التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.
نجاة 391 حاجاً من حريق في #مكة— العربي al-arabi (@AlArabiweb) August 8, 2017
https://t.co/BaKmOUzIU9 عبر @AlArabiweb pic.twitter.com/ndEpg6U9u6
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، في وقت سابق إن فرقه بمكة المكرمة "باشرت حريقاً اندلع في عمارة بحي العزيزية يسكنها 391 حاجا، دون حدوث أي إصابات".
وبث الدفاع المدني صورا لعمليات إخماد الحريق، وصورة أخرى ظهر فيها تجمع الحجاج أمام العمارة السكنية بعد إخلاءها.
حريق في عمارة سكنية بـ #مكة يخلي 391 حاجا هنديا.. و #الدفاع_المدني يباشر التحقيقات— عين اليوم (@3alyoum) August 8, 2017
https://t.co/GzSNzUcIIZ#السعودية#عين_اليوم pic.twitter.com/5DiN6JQa8C
ويتواصل حتى الثلاثاء، توافد ضيوف الرحمن على المملكة، بعد أن وصلت أولى طلائعهم إلى مدينتي جدة والمدينة المنورة، في 24 يوليو/ تموز الماضي.
ويؤدي فريضة الحج سنويا ما بين مليونين وأربعة ملايين مسلم منهم بين 1.5 مليون إلى مليونين من خارج السعودية، حسب الأرقام الرسمية.
#مدني_مكة يخلي 30 شخصا إثر حريق شقة بعمارة سكنية بستر اللحياني https://t.co/atheQT81jG#حوادث #حرائق #مكة #السعودية pic.twitter.com/3CgszCE8jq— اخبار 24 — السعودية (@Akhbaar24) August 1, 2017
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