مقتل مدني بهجوم مسلح في شمال بغداد وإصابة اثنين بانفجار في جنوب غربها

ونقل موقع "السومرية" الإخباري العراقي عن مصدر أمني قوله إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة، صباح اليوم، باتجاه صاحب محل لبيع الأجهزة الكهربائية في قضاء التاجي شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".
وأضاف أن "قوة أمنية وصلت إلى المكان وفر تلقيها بلاغا بالحادث، وجرى جثة القتيل إلى الطب العدلي وفتح تحقيق لكشف ملابسات الجريمة".
وفي جنوب غرب بغداد أصيب مدنيان بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من سوق شعبية في منطقة الرضوانية.
وتعاني العاصمة العراقية أوضاعاً أمنية متردية، إذ تشهد بين حين وآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، علاوة على هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، توقع قتلى ومصابين.
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