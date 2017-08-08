مقتل مدني بهجوم مسلح في شمال بغداد وإصابة اثنين بانفجار في جنوب غربها

قتل مدني عراقي، صباح اليوم الثلاثاء، بهجوم مسلح في قضاء التاجي شمال العاصمة بغداد، فيما أصيب آخران بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من سوق شعبي جنوب غرب العاصمة.

ونقل موقع "السومرية" الإخباري العراقي عن مصدر أمني قوله إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة، صباح اليوم، باتجاه صاحب محل لبيع الأجهزة الكهربائية في قضاء التاجي شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".

© REUTERS/ KHALID AL-MOUSILY مقتل وإصابة 8 أشخاص بحادثي انفجار منفصلين شرقي بغداد

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت إلى المكان وفر تلقيها بلاغا بالحادث، وجرى جثة القتيل إلى الطب العدلي وفتح تحقيق لكشف ملابسات الجريمة".

وفي جنوب غرب بغداد أصيب مدنيان بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من سوق شعبية في منطقة الرضوانية.

وتعاني العاصمة العراقية أوضاعاً أمنية متردية، إذ تشهد بين حين وآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، علاوة على هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، توقع قتلى ومصابين.